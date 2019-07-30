Посольство Ирана в Азербайджане высоко оценило действия азербайджанских спасателей, военно-морских сил и Госпогранслужбы по спасению экипажа иранского сухогруза «Шабаханг», потерпевшего бедствие на Каспии, вблизи азербайджанского порта Лянкяран.

«Этот гуманитарный шаг является символом сотрудничества, дружбы и братства между Ираном и Азербайджаном. В то же время это свидетельствует о необходимости расширения сотрудничества на Каспии при чрезвычайных ситуациях. Посольство Ирана выражает свою искреннюю благодарность всем, кто участвовал в такой деликатной операции и помогал в предотвращении человеческих жертв, и желает расширить дружеские взаимоотношения между двумя соседними и братскими странами», — говорится в заявлении посольства ИРИ.

Minval.az