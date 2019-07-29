Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2019/07/29 15:27
Раздел: Азербайджан
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