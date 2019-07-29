Интервью корреспондента телеканала Fox News Криса Уоллеса с Владимиром Путиным номинировано на телевизионную премию «Эмми». Соответствующая информация размещена и на сайте премии, а также на сайте телеканала.

Материал претендует на награду в области новостей и документального кино в номинации «Интервью в прямом эфире». В общей сложности за престижную премию поборются шесть интервью, подготовленных разными каналами.

Номинанты были объявлены на прошлой неделе. Fox News впервые претендует на «Эмми».

Интервью с Владимиром Путиным было записано летом 2018 года сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Крис Уоллес побеседовал тогда не только с российским лидером, но и с президентом Трампом.

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