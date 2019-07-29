Президент Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/07/29 11:15
Раздел: Азербайджан
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