В результате операций, проведенных 17-19 июля в районах Кандиль и Караджак на севере Ирака, нейтрализовано 34 террориста. В операциях было задействовано около 20 истребителей, ударные БПЛА, самолеты- заправщики и система раннего предупреждения и контроля (HIK).

По данным агентства «Анадолу», ВС Турции при поддержке с воздуха продолжают успешно уничтожать объекты террористов.

В рамках операции Pençe в иракском районе Хакурк турецкий спецназ выявляет объекты террористов, а турецкая авиация наносит удары по районам сосредоточения боевиков за пределами Турции.

Так, ВВС Турции провели 19 июля широкомасштабную антитеррористическую операцию в районе Караджак. В результате уничтожено большое количество объектов террористов, в том числе укрытия, убежища и склады с оружием.

Также ВВС Турции нанесли 17 июля удар по объектам террористов в районе Кандиль на севере Ирака. В результате уничтожены укрытия и убежища боевиков. Действия турецкой авиации координировались со штабом проведения операции Pençe.

«После подлого нападения в Эрбиле [на турецких дипломатов — ред.] террористы РКК понесли большие потери в результате последней операции ВВС Турции в районе Кандиль. В ходе операции были задействованы отечественные беспилотники и использованы боеприпасы турецкого производства. Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом до уничтожения последнего боевика», — сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В результате операций, проведенных 17-19 июля на севере Ирака, в целом нейтрализовано 34 террориста, в том числе 16 — в районе Кандиль и 18 — в районе Караджак. Таким образом, с 27 мая в рамках операции Pençe на севере Ирака нейтрализовано 255 террористов. Кроме того, уничтожены огневые точки и склады с оружием террористов.

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