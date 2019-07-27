Центральноафриканская республика (ЦАР) стала четырнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщает ТАСС.

«Мы получили официальную ноту с подписью министра, согласно которой они после моего визита провели официальное расследование. Выяснилось, что никакого документа о признании Косова они не принимали, поэтому не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву», — рассказал дипломат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Сербии сообщили, что тринадцатой страной, отозвавшей свое признание суверенитета Косова, стала Республика Палау.

Minval.az