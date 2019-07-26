Известный блогер и “Мисс Европа 2014” Дияна Милойкович умерла после шестилетней борьбы с раком.

Модели было 27 лет, когда врачи диагностировали у Дияны неизлечимую болезнь. У нее диагностировали инвазивный рак матки, передает Mirror.

Уже спустя несколько месяцев заболевание начало резко прогрессировать, распространяясь по всем органам.

Весной состояние здоровья девушки резко ухудшилось. Медики сделали ей несколько переливаний крови.

На протяжении всего курса лечения Дияну Милойкович поддерживал ее парень Стефан Карич. Поэтому, когда девушка потеряла волосы после химиотерапии, он тоже побрился налысо. На время смерти ей было 33 года.

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