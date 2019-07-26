Приостановка полетов после авиакрушения – общепринятая практика, рассказал военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров в блиц-интервью изданию Minval.az, комментируя сообщение о том, что ВВС Азербайджана временно приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29.

По его словам, если происходит крушение определенной модификации самолета, автоматически подается команда приостановить полеты остальных аналогичных боевых машин. При этом У. Джафаров отметил, что так принято не только в Азербайджане:

«В заявлении пресс-службы правильно указано, что ВВС Азербайджана «временно приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29». А все остальные самолеты в порядке. Речь идет только о самолетах МиГ-29. До выяснения обстоятельств крушения боевого самолета, который пилотировал полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, не будет дано разрешение на осуществления полетов всех остальных аналогичных самолетов. В пресс-службе Минобороны обязательно должны были подчеркнуть данный факт своем заявлении».

При этом военспец согласен с тем, что вряд ли удастся найти пилота потерпевшего крушение МиГ-29 живым, так как с момента крушения прошло более полутора суток.

«В процентном соотношении, более в 90%-х случаев имеет место «технический» фактор, связанный с состоянием самолета. Остальные 10% приходятся на «человеческий» фактор. То, что пилота не обнаружили сразу после крушения самолета, говорит о том, что, вероятнее всего, при нем не были включены «аварийные маячки», которыми обычно экипируют пилотов. Хотя утверждать не берусь, что так и было на самом деле, это предположение и не более. Когда летчик катапультируется, и он оказывается в пустыне, в воде, или под водой, и данное устройство указывает его местонахождения поисково-спасательной команде. К большому сожалению, это уже третий случай, который дает повод для некоторых размышлений», — отметил У.Джафаров.

По словам военспеца, в 2008 году начальник штаба этой же авиабазы, полковник-лейтенант Джаббаров во время взлета также потерпел крушение в районе Шураабада.

«Его «аварийный маячок» тоже был отключен. Иначе после того, как Атакишиев катапультировался, его бы быстро обнаружили. Самолет, на котором летал Атакишиев, прошел модернизацию на Украине. На самолете было установлено дополнительное электронное оборудование производства Турции и других стран. Кроме того, самолет прошел проверку, и только после этого его приняли к эксплуатации в исправленном состоянии. Что там произошло, выяснит комиссия», — добавил У.Джафаров.

На вопрос сотрудника «Минвала», мог ли по каким-то причинам пилот не катапультироваться, военспец ответил, что не рассматривает такого варианта событий, ибо техника была исправна, кроме того, нет информации о том, что самолет не успел набрать высоту.

«В какой момент произошла трагедия, сказать сложно. Все сторонние домыслы вокруг этого дела могут помешать ходу расследования. Но все же здесь имеет место быть больше «технический» фактор. Три экипажа осуществляли полеты, два из них возвратились на базу, а третий пропал. Что именно произошло – я не могу сказать, так как деталей не знаю», — подчеркнул эксперт.

У. Джафаров при этом заявил о том, что хоть и нельзя утверждать о том, что данные модели самолетов являются «устаревшими», тем не менее, постепенно идет процесс замены техники ВВС и ПВО Азербайджана:

«В процентном соотношении, большинство техники ПВО уже обновлено. Что касается ВВС, то этот процесс еще продолжается, так как в Азербайджан продолжают поступать новые самолеты из Пакистана, Франции, Италии и других стран. И в ближайшие годы у нас на вооружении не останется «советских» и российских боевых самолетов. Этот процесс можно завершить в течение двух-трех лет, но он весьма дорогостоящий. Сложно сказать, пойдет ли на такие колоссальные траты руководство Минобороны. Во всяком случае, крушение МиГ-29, произошедшее накануне, заставит нас ускорить этот процесс, так как большинство МиГов были выпущены в 70-80 -ых годах прошлого столетия. И несмотря на то, что они прошли капитальный ремонт, модернизацию, новый самолет — это новый самолет. Именно новые самолеты сегодня закупает Азербайджан», — резюмировал У. Джафаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az