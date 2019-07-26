Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон готов продать квартиру, чтобы заплатить за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает Лента.ру.

«Это моя мечта, взять интервью у Владимира Владимировича, — заявил Гордон в ответ на вопрос о том, готов ли он предоставить слово на украинском телевидении российским политикам. — При моем отрицательном, крайне негативном к нему отношении, для журналиста, я считаю, это была бы большая удача. И я с удовольствием бы сделал с ним интервью. Я даже однажды заявил, я официально это сказал, что я бы продал одну из своих многочисленных квартир, однокомнатную, за тысяч 50 долларов, и отдал бы 50 тысяч долларов за то, чтобы сделать интервью с Путиным».

Беседовавший с Гордоном журналист Алексей Соломин отметил незначительность озвученной суммы. «Маловато, Дмитрий, вы нашего президента цените не очень», — подчеркнул он, добавив, что организовать интервью с российским президентом за деньги невозможно. «За 150 тысяч это невозможно, и даже за миллион», — заявил Соломин.

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