Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили в четверг задержан в Тбилиси по обвинению в попытке государственного переворота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель партии Губаз Саникидзе рассказал, что Окруашвили задержали по пути в офис «Победившей Грузии». Ему предъявили обвинения по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня.

В МВД Грузии подтвердили, что Окруашвили задержан, и добавили, что всего по этому делу проходит 17 человек.

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