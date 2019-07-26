Космический телескоп Hubble сфотографировал погибающую галактику D100, которая извергает гигантский поток водорода в космос, сообщает Express.co.uk.

Из центра галактики простирается длинный след газообразного водорода, простирающийся приблизительно на 200 000 световых лет.

Галактика попала в ловушку гравитационного притяжения, из-за чего огромное количество звездного газа и пыли покидает ее. По данным NASA, это невероятное астрономическое явление началось примерно 300 миллионов лет назад.

«Длинная струя газообразного водорода извергается из спиральной галактики D100, в то время, как она сама перемещается к центру гигантского скопления галактик Кома», — отметил представитель NASA.

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