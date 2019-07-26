Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян затруднился ответить, почему в иранском документальном фильме о задержании шпионов ЦРУ был использован и кадр из Еревана.

Министерство разведки Ирана сообщило 21 июля о задержании 17 человек по обвинению в работе на ЦРУ США. За некоторыми шпионами следили и на территории Армении: некоторые кадры слежки за предполагаемыми агентами ЦРУ сделаны в ресторанах Армении.

Предполагаемый агент ЦРУ по версии иранских спецслужб

«По части кадров трудно дать какой-то комментарий», — цитирует Григоряна местный Sputnik.

Он также добавил, что с Ираном все подобные вопросы «активно обсуждаются».

На просьбу прояснить, затронули ли стороны конкретно этот вопрос, Григорян ответил, что такие «обсуждения на уровне сил безопасности бывают». И принялся рассказывать об экономическом сотрудничестве Армении с ИРИ:

«В армяно-иранских отношениях есть позитивное движение. Визиты премьер-министра, вице-премьера Армении Мгера Григоряна дают плоды. Идут активные обсуждения в энергетической сфере по использованию существующего потенциала», — сказал Григорян.

Minval.az