Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» Турции могут быть задействованы в случае возобновления боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал военный эксперт Абузер Абилов.

«Естественно, эти системы окажут нам помощь. Но давайте проясним момент: во-первых, у нас есть и свои С-300, которые ничем не хуже, чем турецкие С-400, между ними нет большой разницы. Одна и та же система, только немного модернизированная. В оборонке так принято: сначала выпускают одно, потом меняют комплектации, и получается совсем другая модель. А суть оружия остается неизменной. У нас есть С-300, и все небо страны надежно защищено, потому что на вооружении нашей стране есть не только С-300: есть израильское и белорусское вооружение, есть другие российские системы. Мы очень верим, что завтра, когда возобновятся военные действия, турецкая сторона будет стоять плечом к плечу с Азербайджаном, если надо будет – будет стрелять, передавать информацию, турецкая армия более современна, более технична, нежели азербайджанская», – подчеркнул эксперт.

На вопрос, сильнее ли все вышеперечисленное вооружение «Искандеров», которые Россия подарила своему сателлиту, А. Абилов ответил следующим образом:

«Создается впечатление, что наше общество вообще не совсем разбирается в системе залпового и тактического огня, в ракетах и прочем вооружении. «Искандер» — это оперативная тактическая ракета, которая, кстати, не столь опасна, как ее пытаются представить. Это же не атомное вооружение, чтобы представлять его как «грозное и смертоносное», способное уничтожить половину Азербайджана.

Всегда, когда произносят слово «Искандер», наше общество начинает тянуть одну и ту же волынку: «Вот, Россия подарила Армении «Искандеры»». Ну и что? А у нас есть «Полонез», который по техническим характеристикам гораздо больше и намного качественнее хваленных армянских «Искандеров»!».

Яна Мадатова

Minval.az