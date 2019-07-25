Официальные Минск и Анкара продолжают отлеживать ситуацию вокруг покушения на советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что данное преступление совершено на бытовой почве. Турецкие СМИ, сообщая подробности инцидента, упомянули, что имела место ссора, переросшая в драку между дипломатом и его соседом — отставным полковником — в одном из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН.

Отставной военный, согласно сообщению агентства Анадолу, пять или шесть раз выстрелил в Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством. Белорусский дипломат был доставлен в больницу и успешно прооперирован.

«Все события, которые происходят в последнее время в Турции, в целом свидетельствуют о высокой внутренней и внешней политической турбулентности в стране. И в этой «мутной» воде каждый желает «поймать рыбу», — сказал в беседе с Minval.az руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя сообщение о покушении на белорусского дипломата.

При этом И. Велизаде напомнил о том, что убийство посла России в 2016 году произошло во время официального мероприятия.

«Политический фон, предшествовавший убийству посла, позволяет предположить, что в этом деле были замешаны внешние силы, выступающие против Эрдогана. По факту и по сути убийства посла многое ясно изначально. В случае же с покушением на Поганшева, ситуация выглядит как бытовое убийство. К тому же речь идет не о первом человеке в посольской иерархии.

Во-вторых, этот человек отвечал не за политические вопросы, а за хозяйственно-техническую часть деятельности дипмиссии. И непосредственно связывать покушение на него с политической ангажированностью не стоит.

Однако и это событие может быть привязано к каким–либо широким политическим контекстам.

Но если отталкиваться от сути этого события, кем и когда оно было совершено, при каких обстоятельствах, и кто участник, как пострадавшая и нападавшая сторона, суммируя все это, можно сказать, что на громкое политическое убийство это не тянет.

Конечно, будет проведено расследование, создана совместная комиссия. Однако ожидать ухудшения в двусторонних отношениях между Минском и Анкарой вряд ли стоит», — заключил политолог.

Бахтияр Сафаров

Minval.az