Владимир Путин подписал указ об отмене части экономических мер в отношении Турции. Документ появился на портале правовой информации.

Президент России поручил МИД уведомить республику о частичном возобновлении соглашения о взаимных поездках граждан. Его действие было приостановлено после атаки на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии.

Согласно документу, теперь безвизовый режим распространяется на граждан Турции со служебными с спецпаспортами. Ранее свободный въезд в страну для них был ограничен.

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