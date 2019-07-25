С 1-го сентября 2019 года Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции. Об этом, как сообщает Minval.az, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Согласно договоренностям между президентами Азербайджана и Турции на прошлой неделе, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для турецких граждан», — написал Чавушоглу на своей странице в твиттер.

Minval.az