С 1-го сентября 2019 года Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции. Об этом, как сообщает Minval.az, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Согласно договоренностям между президентами Азербайджана и Турции на прошлой неделе, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для турецких граждан», — написал Чавушоглу на своей странице в твиттер.

Cenap Cumhurbaşkanı Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. “Bir Millet iki Devlet”e yakışan oldu! @RTErdogan @presidentaz pic.twitter.com/JOzB3FY1mu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 июля 2019 г.

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