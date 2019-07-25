Полиция Армении установила пост вблизи дома в Иджеване, в котором проживают родители премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет газета «Жаманак».

По сведениям издания, такое решение принято после известных беспорядков в Иджеване, когда несколько десятков граждан перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию с требованием разрешить вырубку леса и вывоз древесины.

Правоохранительные органы опасаются, что недовольные правительством иджеванцы могут решиться на акт мести в отношении родителей премьера.

Minval.az