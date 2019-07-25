Несмотря на недовольство НАТО и, в частности США, 12 июля Турция начала получать купленные у России системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Фактически Турция стала первой страной Североатлантического альянса, которая приняла на вооружение столь важную и ключевую военную технику российского производства. Об этом говорится в аналитической выкладке армянской НПО «Союз информированных граждан».

Как отмечают авторы выкладки, сделка о поставке российских систем ПВО С-400 между Москвой и Анкарой, помимо глобальной геополитической важности и уникальности, имеет довольно интересный региональный контекст, учитывая союзнические отношения между Арменией и Россией, карабахский конфликт и позиция Турции по нему, а также то обстоятельство, что по подписанному в декабре 2015 года соглашению Армения и Россия создали Объединенную региональную систему ПВО.

«Продавая Турции системы ПВО С-400, Россия фактически делает уязвимой ключевую военную технику, проданную своему союзнику Армении – «Искандер». Учитывая союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном и проазербайджанскую позицию Анкары в карабахском вопросе, турецкие С-400 могут нарушить баланс в гонке вооружений между Арменией и Азербайджаном», — полагают авторы.

Как считают авторы выкладки, «по меньшей мере странно, что Россия продает Турции систему противовоздушной обороны, которая вместе с территорией Армении покрывает дислоцированную здесь российскую военную базой и угрожает Объединенной региональной системе ПВО с Арменией».

«Остается только догадываться, какие расчеты были сделаны по этому вопросу в Москве и какие гарантии были получены от турецкой стороны. Однако произошедшее показывает, что Россия вновь не учитывает интересы Армении, а к поставкам вооружений противникам союзника в Москве, в целом, относятся не плохо», — отмечают авторы материала.

Minval.az