В Анкаре успешно прооперировали советника посольства Беларуси Александра Поганшева, который получил огнестрельное ранение в ходе нападения 24 июля, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Hurriyet.

«Дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно», — сказал министр. Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату, добавил он.

По словам главы МИД, у нападавшего не было политических мотивов, это обычное преступление. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации, сказал министр.

24 июля на советника посольства Беларуси в Турции было совершено нападение. В него выстрелили, когда он возвращался домой вместе с ребенком. Злоумышленник покончил с собой, дипломата госпитализировали, ребенок не пострадал.

Нападавшим был отставной военный, по данным T24 и Haberturk, он был соседом дипломата и враждовал с ним. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что злоумышленник был психически неуравновешенным.

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