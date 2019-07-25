В одном из домов ереванского квартала «Корейское ущелье» военнослужащий пограничных войск Российской Федерации в Армении покончил жизнь самоубийством, сообщает Азатутюн.

30-летний Арсен Карапетян вчера повесился на веревке в собственном недостроенном доме. Его нашла повешенным теща.

Шурин Арсена, который не захотел сняться на камеру, рассказал, что Арсен Карапетян вместе с женой и ребенком жил в доме тестя и тещи. По соседству с их домом Арсен строил свой дом.

Его самоубийство родственники связывает с пограничным управлением ФСБ России.

Шурин утверждает, что в пограничных войсках РФ у Арсена потребовали деньги и оказывали давление. За это время они пытались взять деньги в кредит и отдать требуемую сумму. «Деньги он должен был принести в воинскую часть. У него были какие-то проблемы в воинской части. Если бы он не принес деньги, с ним в части что-нибудь случилось бы», — сказал родственник.

Примечательно, что еще двое армянских военнослужащих пограничных войск России в Армении в 2015 году покончили с собой таким же образом, повесившись.

В Следственном комитете Радио Азатутюн сообщили, что уголовное дело Артура Афяна, совершившего самоубийство в марте 2015 года, было закрыто, а дело В. Ованнисяна, покончившего с собой в ноябре того же года, было приостановлено.

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