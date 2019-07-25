Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отрицает, что он является антисемитом, призвал Соединенные Штаты и Исламскую Республику урегулировать свой конфликт путем диалога и подверг критике участие Ирана в гражданской войне в Сирии. Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на портал «Лехаим».

«Послушайте, Трамп выступающий против правительства Ирана — можем ли мы сказать, что он антимусульманин?» – сказал Ахмадинежад во время интервью, которое было проведено для журнала The Nation. Ахмадинежад продолжил: «Организация Объединенных Наций осудила нарушения сионистского режима. Если кто-то еще говорит такие вещи, это делает его антисемитом?» «Вы еврей, а я мусульманин, и мы разговариваем», – сказал он в телефонном интервью, которое было проведено на фарси. «Мы что, ссоримся? Мы на войне?» «Я против действий, которые нарушают права других людей; не имеет значения, кто их совершает», – сказал экс-президент.

Ахмадинежад также критиковал участие Ирана в гражданской войне в Сирии, в результате чего Израиль нанес авиаудары по иранским базам в стране, а иранские ракеты были выпущены по территории Израиля. Отвечая на вопрос об участии Ирана в войне в Сирии, он сказал, что «никто не имеет права вмешиваться в дела других».

Тон и содержание некоторых высказываний Ахмадинежада явно расходились с жесткими позициями, которые он занимал и отстаивал, когда был президентом, и, казалось, подчеркивали преднамеренный сдвиг в его публичной позиции. В социальных сетях, в своих выступлениях и в подобных интервью бывший президент взял на себя роль защитника интернационализма, диалога и всеобщего мира. Хотя экс-президент отрицал, что у него есть какие-либо политические устремления, эксперты считают, что Ахмадинежад, которого теперь чурается элита правящего режима, пытается изменить свой имидж, чтобы сохранить свою политическую значимость – и, возможно, даже вернуться к власти. Отсюда, возможно, попытка отмыть свой образ антисемита посредством интервью с журналистом-евреем.

За время своего пребывания на посту президента с 2005 по 2013 год Ахмадинежад был известен на Западе своей воинственной риторикой по поводу ядерной программы Ирана, своим антисемитизмом и призывами к гибели Израиля. Он был осмеян за свои притязания на божественное вдохновение (включая заявление 2005 года о том, что, когда он выступал с речью в Организации Объединенных Наций, он был окружен ореолом света, а аудитория, состоящая из мировых лидеров была зачарована этим). И его критиковали за его роль в оспариваемых президентских выборах 2009 года, когда он был переизбран на второй срок, которые многие считают фальсифицированными, отмечает «Лехаим».

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