Президент России Путин 24 июля вечером встретился с бывшим президентом Кыргызстана. Атамбаев вылетел в Москву утром, покинув Кыргызстан через российскую авиабазу в Канте. «Все будет хорошо. Завтра в 7 вечера я вернусь», – заявил Атамбаев перед отлетом.

На встрече речь шла о ситуации в регионе. Российский президент подчеркнул, что Кыргызстан нуждается в политической стабильности, «и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».

«У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», – добавил Путин.

В Кыргызстане бывший президент Алмазбек Атамбаев проходит свидетелем по одному из уголовных дел и трижды не являлся на допрос. Еще раньше с него сняли неприкосновенность и лишили статуса экс-президента.

Minval.az