В Риге завершился второй этап Гран-при ФИДЕ, победу в котором отпраздновал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает azerisport.com, он выиграл на тай-бреке француза Максима Вашье-Лаграва. Партии в рапид завершились вничью, равно как и два первых поединка в блиц. В третьем блице Шах одержал победу, но уступил в четвертом поединке. А в «Армагеддоне» наш гроссмейстер смог выиграть и занять первое место.

Благодаря этому успеху Мамедъяров повысил свои шансы на попадание в турнир претендентом через серию Гран-при.

Тай-брек финала Гран-при ФИДЕ:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 4:3 (общий счет в классику 1:1)

Minval.az