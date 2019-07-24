Экс-президент Армении Роберт Кочарян на заседании Апелляционного уголовного суда в Ереване, потребовал от следственных органов вернуть изъятые у него несколько единиц оружия. Апелляционыый суд в среду обсуждает жалобу прокуратуры в связи с частичным снятием ареста с имущества Кочаряна, пишет местный Sputnik.

В ходе заседания суда был поднят вопрос возвращения Кочаряну принадлежащих ему нескольких единиц именного оружия. Они были изъяты еще в прошлом году и до тех пор находятся у правоохранительных органов. По словам Кочаряна, еще в прошлом году, когда он первый раз был освобожден из-под ареста, дважды в присутствии адвокатов требовал от следователя вернуть ему наградное оружие.

«Следователь отказался. Я сказал ему, что, мол, понимаю – не в его полномочиях решить этот вопрос. Но это мое законное оружие, и нужно вернуть. Это оружие не стреляло во время событий 1 марта, чтобы у следователей возникли какие-то подозрения. Это два пистолета, которые мне были подарены руководителями других стран», — сказал он.

Арест на имущество и банковские счета Роберта Кочаряна был наложен 30 июля 2018 года, через четыре дня после предъявленного ему обвинения в рамках уголовного дела по событиям 1 марта.

Minval.az