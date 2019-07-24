Народный артист России Филипп Киркоров сегодня прилетел в Баку на Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА-2019» вместе со своими детьми – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин, сообщает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ. Филипп Киркоров отметил, что рад вновь приехать в Баку и принять участие в замечательном фестивале «ЖАРА».

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА-2019» станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля — звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Minval.az