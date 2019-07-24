С целью поддержки абитуриентов накануне выбора специальности успешно продолжает свою работу проект «Узнай UNEC».

В рамках проекта около 300 абитуриентам дается подробная информация о факультетах, UNEC и проходных баллах. В то же время им оказывается поддержка в выборе специальности, преимуществах специальности, которую желают выбрать, а также возможностях будущей карьеры. Обращения живущих в регионах Азербайджана и не имеющих возможности приехать в UNEC будут рассматриваться на официальной странице Facebook UNEC.

В проекте наряду ведущих школ страны принимают участие выпускники региональных школ. Среди них преимущественно абитуриенты, набравшие свыше 600 баллов по II группе специальностей. Особый интерес у абитуриентов вызвала возможность получения в UNEC диплома ведущих университетов Европы. Они оценили как большой шанс возможность получения диплома Лондонской школы экономики/Лондонского университета, университета Монпелье Франции и Международной школы бизнеса ICD, которая является совместным образовательным учреждением Франции и США, находящимся в городе Париже Франция.

Доводим до сведения абитуриентов, что набравшие 600 и выше баллов, а также победители международной олимпиады, выбравшие UNEC, получат возможность получения в течение одного семестра стипендии в размере 100 AZN.

Следует отметить, что в UNEC осуществляется прием студентов по I, II, IV и V группам специальностей.

Желающие принять участие в проекте могут позвонить на «Горячую линию» 18-46 или по телефону 492-60-43, а также написать на официальную страницу Facebook UNEC. Проект будет продолжаться до завершения выбора специальности.

Minval.az