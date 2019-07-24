Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сегодня, 24 июля, отмечает свой 50-летний юбилей. Зрелый возраст артистки не помешал ей по-прежнему оставаться в прекрасной форме и выглядеть очень молодо. На сегодняшний день Лопес не только является одной из популярнейших певиц на планете, но также признана по праву иконой стиля.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе — легендарном и неблагоустроенном районе Нью-Йорка в семье программиста из Пуэрто-Рико. Танцевать и петь она начала еще в возрасте пяти лет, с ранних классов выступала в школе и успешно прошла кастинг в низкобюджетный фильм «Моя маленькая девочка», после съемок в котором загорелась карьерой звезды.

После участия в постановке ряда мюзиклов, гастролей по Европе и Японии, Лопес стала появляться на телевидении. В 1995 году она снялась в фильме «Денежный поезд» вместе с Уэсли Снайпсом, а главная роль в картине «Селена» 1997 года принесла ей номинацию на «Золотой глобус». Дебютный альбом Лопес вышел в 1999 году, однако наибольший успех ей принесла вторая запись, названная каноническими инициалами J.Lo (Джей Ло), которая завоевала четырежды платиновый статус.

В 2002 году стало известно о помолвке Лопес и актера Бена Аффлека — вместе они стали одной из самых звездных пар Голливуда, породив неологизм Bennifer за несколько лет до того, как аналогичный термин Branjelina стали применять к Брэду Питту и Анджелине Джоли. Тем не менее, Лопес и Аффлек объявили об отмене свадьбы за день до нее. Позже Джей Ло вышла замуж за музыканта Марка Энтони. Их брак длился десять лет, до июня 2014 года — рекордный срок для шоу-бизнеса. За это время Лопес родила двойняшек — сына Макса и дочь Эмми. Сейчас же Джей Ло находится снова в статусе невесты: в марте 2019 года певица вместе с бейсболистом Алексом Родригесом объявили об их помолвке.

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