Погибший в оккупированном Карабахе армянский солдат-срочник пытался застрелить капитана боевого поста. Сообщение об этом распространил Следственный комитет Армении.

23 июля, около 23 часов, на наблюдательном пункте одного из южных участков линии соприкосновения в Карабахе солдат-срочник Володя Галоян выпустил автоматную очередь в сторону старшего постового. Сразу после этого Галоян скрылся.

Примерно около 4 часов утра 24 июля, его тело нашли в 50 метрах от наблюдательного пункта, с огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с ним лежал его автомат.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Выясняются все обстоятельства дела.

Minval.az