Nar, самый молодой оператор мобильной связи страны, отметил 22 июля — День национальной прессы вместе с представителями СМИ. Мобильный оператор собрал почти 80 представителей СМИ из 35 медиа агентств для участия в традиционном интеллектуальном конкурсе.

В конкурсе знаний приняли участие 15 команд. В итоге команда «Команда», которая становится лидером второй год подряд, стала 1-й, а команды, представляющие агентства «Report» и «Azxeber», заняли 2-е и 3-е места соответственно. Команды-победители получили специальные подарки от Nar. Отметим, что в течение 7 туров конкурса участникам задавали вопросы различной сложности на такие темы, как общие знания, национальная и мировая культура, история и технологии.

«Я очень рад видеть вас – продолжателей дела Зардаби, вместе на этом интеллектуальном конкурсе. От имени Nar, я хотел бы поблагодарить всех представителей СМИ за вашу усердную работу, направленную на информирование и просвещение общества, и продвижение правильных ценностей. Желаю вам успехов в вашей ответственной работе и почетном профессиональном пути», — сказал начальник отдела по связям с общественностью ООО Azerfon Азиз Ахундов на мероприятии, посвященном Дню национальной прессы.

Отметим, что 22 июля отмечается Национальный день прессы и журналистики Азербайджана. В этот день, был выпущен первый номер газеты «Экинчи», созданной в 1875 году Гасан беком Зардаби. Это событие считается началом истории национальной прессы.

Nar всегда стремится к повышению интереса к науке, образованию и знаниям, а также к повышению уровня просвещения. Оператор реализует различные социальные проекты и выступает главным спонсором интеллектуальных соревнований. Более подробную информацию о проектах можно найти по ссылке https://bit.ly/2Ya4VQR.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7800 базовых станций и охватывающей 97,5% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Minval.az