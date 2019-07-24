Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность назначения председателя партии Голос Святослава Вакарчука премьер-министром.

«Мне кажется, что вопрос премьер Вакарчук или нет, это вопрос к Вакарчуку, потому что это большая ответственность. И это (премьер-министром) должен быть гуру экономики», — сказал он.

Зеленский напомнил, что это должен быть, в том числе, человек, который никогда не был в политике. «Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек, со специальным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на западе», — сказал он.

Ранее в партии Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что готовы предлагать лидера политсилы в премьер-министра Украины. Об этом заявила глава избирательного штаба Юлия Клименко.

Она добавила, что премьерство Вакарчука – «не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию».

Minval.az