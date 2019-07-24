Молодой турист Эван Уилсон посетил экзотический Национальный парк Эверглейдс в США и ​​стал очевидцем невероятно редкого зрелища — смертельной схватки между питоном и аллигатором.

Мужчине удалось зафиксировать жестокое противостояние между двумя ожесточенными хищниками, а также то, как один их них стал добычей другого после серии смертельных укусов.

Смелые туристы-попутчики, находившиеся в грузовике, попросили водителя припарковаться на безопасном расстоянии, чтобы наблюдать за невероятным сражением.

В ролике также показано, как аллигатор пожирает свою добычу. Свидетели зрелища были шокированы брутальной сценой со смертельным исходом.

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