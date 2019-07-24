В Грузии разгорелся скандал с участием директора объединения детских садов Ниноцминды Нарине Гиносян и депутата парламента Грузии Энзела Мкояна.

Следственная служба Министерства финансов Грузии выдвинула обвинение против Гиносян и бухгалтера детсада города Ниноцминда Анжелике Путулян по статье 182 («Присвоение или растрата») УК Грузии. Они обвиняются в присвоении и растрате госбюджета в размере до 9 тысяч лари (около 3,5 тысяч долларов).

Гиносян обвинения опровергает и утверждает, что кашу заварил депутат Энзел Мкоян. Гиносян убеждена, что искусственно раздутым скандалом Мкоян пытается отомстить ей, за то, что она неоднократно отвергала его предложения об интимной близости.

Как рассказала в беседе с корреспондентом местного «Спутника» Гиносян, все началось в 2018 году во время ежегодного аудита в детском саду.

«Еще до результатов аудита в местном муниципалитете меня обвинили в том, что я работаю не по уставу. Официально я директор одного детсада в городе Ниноцминда, однако на деле под моим надзором еще несколько дошкольных учреждений близлежащих сел, бюджетом которых я и распоряжаюсь», — пояснила Гиносян.

По документам сельские детские садики не существуют – они никак не зарегистрированы. Гиносян утверждает, что неоднократно поднимала этот вопрос и отмечала, что необходимо изменить устав и все задокументировать.

Позднее ее обвинили в хищении бюджетных средств. Дело, как она утверждает, сфабриковано. В детсаду, где работает Гиносян, есть уговор: если кто-то из сотрудников не приходит на работу и его замещает другой сотрудник, то зарплата перечисляется сменщику.

Сама Гиносян и бухгалтер Анжелика Путулян замещали на протяжении нескольких месяцев замдиректора. Следовательно, зарплату распределили между ней и Ажеликой.

Именно это и вменяют Гиносян, квалифицируя ее действия как хищение. Сама она ничего криминального в своих действиях не видит и намерена отстоять свою невиновность.

Гиносян рассказывает, что еще до возбуждения уголовного дела мэр Ниноцминда Анивард Мосоян предложила ей «по-хорошему сложить полномочия и уйти». Однако неладное Гиносян заподозрила уже в этом году, после того, как полиция стала допрашивать свидетелей.

«Они вынуждали их давать показания против меня. Тогда я поняла, что это дело рук Энзела Мкояна. Он решил воплотить в жизнь угрозы в мой адрес», — сказала Гиносян.

По ее словам, с 2014 года он пытался с ней сблизиться — сначала через подругу, потом звонил напрямую. Предлагал купить машину, сделать в квартире ремонт, ну и напрямую предлагал интим и секс, так сказать – «стать его женщиной».

«Как порядочная жена и мать я, естественно, отвергала все его предложения. На это он заявлял, что уничтожит меня, сделает все, чтобы меня не было. Угрожал, что поймает меня в кабинете и сделает все, что захочет», — рассказывает Гиносян.

По ее словам, однажды Мкоян вызвал ее к себе в кабинет.

Поскольку Гиносян возглавляет НПО, сотрудничает с ОБСЕ, а также занимается переводческой деятельностью во время выборов, то она подумала, что приглашение связано с ее активной общественной деятельностью.

Однако Мкоян вновь начал ей делать непристойные предложения, в очередной раз получив отказ.

Сам же Мкоян настаивает на том, что Гиносян все выдумала и нагло врет.

Minval.az