Турция и США создают «зону безопасности» на севере Сирии. Соответствующая договоренность была достигнута накануне на встрече министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкаре, сообщает Анадолу.

Работа над созданием зоны начата 23 июля в здании Министерстве нацобороны Турции в Анкаре с участием представителей оборонных ведомств двух стран.

Согласно договоренности, Турция и США будут координировать шаги по северу Сирии.

В турецком оборонном ведомстве отметили, что военные двух стран в ближайшие дни продолжат обсуждения планов по северу Сирии.

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