Американская певица Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления. Инцидент произошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли курьезный момент на камеру и опубликовали в Сети.

Во время выступления звезда споткнулась и упала с лестницы, установленной на сцене. Агилере помогли спуститься по злополучной лестнице вниз, но когда исполнительницу отпустили, она споткнулась.

Во время курьезного инцидента певица исполняла композицию Bionic. Агилеру быстро подхватили и поставили на ноги члены балета.

Minval.az