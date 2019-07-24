Американская певица Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления. Инцидент произошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли курьезный момент на камеру и опубликовали в Сети.
Во время выступления звезда споткнулась и упала с лестницы, установленной на сцене. Агилере помогли спуститься по злополучной лестнице вниз, но когда исполнительницу отпустили, она споткнулась.
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Герой на героине, а я плотно подсела на концерты 🙄 следующие билеты уже ждут события, но это никогда не сможет компенсировать то, что на концерт мечты мне уже не попасть. Из тех, кто дочитал этот текст — ребят, может на A-ha сходим?😄 #yourbody #aguilera #christinaaguilera #thextour #concert #pop #music #alliwannadoisloveyourbody
Во время курьезного инцидента певица исполняла композицию Bionic. Агилеру быстро подхватили и поставили на ноги члены балета.