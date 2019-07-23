Очередной специальный выпуск журнала «UNEC Ekspert», учрежденный Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC), представлен читателям.

Номер посвящен новым налоговым реформам и льготам. В журнале читатели ознакомятся с исследованиями эксперта о путях измерения экономической эффективности налоговых льгот, влиянии новой налоговой среды на развитие регионов, а также с новым подходом налога на прибыль, расширением базы налогообложения, возможностями использования искусственного интеллекта в налоговой администрации.

В журнале «UNEC Ekspert» широко анализируются предпринятые шаги в направлении поддержки предпринимательства, уменьшение “Теневой экономики” и прозрачность экономики, пути уменьшения неофициальной занятости и направления его применения, а также конец “Двойным зарплатам”, международный опыт в возвращении НДС потребителям. В то же время раскрывается сущность нового подхода к выплате дивидендов, исследуется влияние фискальных льгот на кластер малого и среднего бизнеса в стране, дается прогноз повышения степени акцизов и бюджетных поступлений.

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