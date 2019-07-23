В интернете восстановили события, предварящие сообщение о предполагаемой смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Такая хроника появилась на сайте «Альтернативные новости Туркменистана». Этот ресурс основал эмигрант из Туркменистана Руслан Метиев, обосновавшийся в Нидерландах. Об этом пишет «Росбалт».

Согласно его изложению, 5 июля глава государства на расширенном заседании правительства подвел итоги первой половины года. Вслед за этим руководитель туркмен на 10 дней пропал из публичного поля.

12 июля журналисты-расследователи обнаружили, что «борт № 1» Бердымухамедова прибыл в ФРГ, где на курсе терапии находится его мать.

Спустя три дня в государственных СМИ Туркмении появилась информация о начале отпуска президента. Бердымухамедов на отдыхе не сидел сложа руки, отмечалось в заметках. Он прямо 15 июля окончил свой новый научный труд — очередной том книги «Лекарственные растения Туркменистана». Потом по телевизору показали сюжет, в котором глава республики показан за работой, а потом за игрой с внучками. Сомнения у независимых репортеров и оппозиционеров вызвало время съемки, поскольку на Бердымухамедове была рубашка с длинным рукавом, в том время как в Туркмении установилась жара в 45 градусов.

Наконец, в ночь на 20 июля появилось первое сообщение о кончине президента, вызвавшее огромный ажиотаж. Опубликовал его писатель Акмухамед Вельсапаров на своем канале Erkin Turkmenistan в YouTube. Позднее в посольствах страны заявили, что новость о смерти политика «абсолютно ложная». Тем не менее Бердымухамедов так и не показался на публике.

Имеющего диплом дантиста Гурбангулы Бердымухамедова избрали президентом в 2007 году. Он, как и его предшественник — туркменбаши Сапармурат Ниязов, выбрал курс на изоляцию страны. Сейчас Туркмения — это самая закрытая из республик СНГ и вообще одна из самых недружественных к посещениям со стороны иностранцев стран.

Minval.az