Этой ночью в детском палаточном лагере, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел пожар, сообщает МЧС РФ. После пожара погибли четверо детей. Пострадали 12 человек, семеро из них — дети.

Сообщение о пожаре в Солнечном районе спасатели получили около трех часов ночи. Через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Утром сообщалось, что в результате происшествия погиб 11-летний ребенок, еще трое (возраст от 11 до 13 лет) получили ожоги и доставлены в больницу.

Врачи говорили, что состояние детей очень тяжелое, они получили сильные ожоги. Позже дети впали в кому. Спустя несколько они умерли.

Глава Солнечного района Виктор Старков рассказал, что в лагере находилось гораздо больше детей, чем он мог вместить: 189 человек — в палатках, 61 находился в корпусах, хотя «Холдоми» рассчитан на 226 мест. Дети размещались в палатках по восемь человек. В них была установлена система водяного отопления.

По данным ТАСС, работники лагеря пытались сами тушить пожар и вызвали спасателей, когда у них не вышло. Дети во время пожара были предоставлены сами себе.

Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что у лагеря не было разрешения на работу, по его словам, власти не знали о существовании такого места.

По факту гибели детей СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Директор палаточного лагеря задержан. В Хабаровском крае 24 июля объявят траур из-за гибели детей.

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