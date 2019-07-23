Группа астрономов из Канарского института астрофизики опубликовала текст нового исследования, посвященного тайне формирования Млечного Пути. Ученые установили, что галактика состоит из двух различных групп звезд, которые соединились в результате столкновения. Об этом пишет Phys.org.

Млечный Путь поглотил галактику в четверть своей массы 10 миллиардов лет назад в результате столкновения.

Предыдущие исследования предполагали, что наша галактика состоит из двух отдельных наборов звезд, но точная хронология галактического слияния остается неясной.

Ученые использовали космический телескоп Gaia для точных измерений положения, яркости и расстояния около миллиона звезд в пространстве Млечного пути, охватывающего 6500 световых лет от Солнца.

После изучения их движения и состава, команда определила, что оба набора звезд были одинаково старыми, но более голубые находились в «хаотическом движении», что является свидетельством поглощения Млечным Путем меньшей галактики.

Minval.az