В тайском городе Чиангмай беременная женщина сходила на массаж ног, впала в кому и умерла. Об этом сообщает The Mirror.

В январе 2019 года 25-летняя беременная тайка Вираван Кедкесри решила сходить на массаж ступней и голеней. Во время процедуры девушка потеряла сознание.

Кедкесри доставили в больницу, но уже в отделении она перенесла инсульт и остановку сердца. Это привело к потере ребенка. Позже врачи диагностировали у девушки тромбоэмболию легочной артерии.

Кедкесри впала в кому и так и не пришла в себя. Спустя полгода родные приняли тяжелое решение отключить девушку от аппаратов жизнеобеспечения.

Полиция выдвинула обвинения массажистке Сутаньи Кави, обслуживавшую погибшую девушку. Предполагается, что у массажистки не было достаточной квалификации для проведения массажа беременным женщинам.

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