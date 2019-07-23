20 июля 2019 года в легендарном концертном зале Walt Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового произведения «Гармония» председателя Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.

На концерте, который состоялся при поддержке генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, новую композицию исполнил всемирно известный камерный оркестр iPalpiti под управлением маэстро Эдуарда Шмидера.

Франгиз Ализаде приняла участие в концерте и исполнила партию произведения для пианино.

В камерный оркестр iPalpiti входят молодые музыканты из 22 стран, получившие множество международных наград, в том числе скрипач-виртуоз Азер Дамиров из Азербайджана.

В концерте приняли участие более двух тысяч любителей классической музыки, в том числе известные представители музыки и искусства, а также общественные деятели и журналисты. В преддверии мероприятия ряд СМИ Америки, в том числе газета Los-Angeles Times опубликовали статьи о премьере произведения Франгиз Ализаде.

Также во время своего визита в Калифорнию 18 июля в мэрии города Беверли-Хиллз Франгиз Ализаде провела мастер-класс для молодых американских композиторов.

Minval.az