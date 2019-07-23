В Киеве гражданин Азербайджана избил патрульного полицейского. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает агентство УНН.

Началось все с того, что патрульный, который находился вне службы, но в форме, сделал замечание мужчине за то, что тот нарушил правила дорожного движения при управлении автомобилем. Полицейский также заблокировал автомобиль нарушителя своим авто.

Все это переросло в словесную перепалку, в ходе которой к месту происшествия прибыл родственник мужчины, авто которого заблокировал полицейский.

Родственник, гражданин Азербайджана, нанес несколько ударов полицейскому. Полицейского госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, а двух участников конфликта задержали.

Сейчас продолжается расследование по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Minval.az