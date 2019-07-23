В Санкт-Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева, сообщил правозащитник Динар Идрисов.

По его словам, она участвовала в акциях «демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений».

Тело Григорьевой было найдено 21 июля — как пишет «Фонтанка», в нескольких сотнях метров от ее дома. По данным издания, ее восемь раз ударили ножом.

«Фонтанка» писала, что в убийстве подозревается 40-летний житель Башкортостана, однако позже со ссылкой на Следственный комитет сообщила, что подозреваемого в деле пока нет.

По словам Динара Идрисова, в последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийством (с чьей стороны, он не уточняет). «Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было», — сказал он.

Minval.az