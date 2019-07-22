Саудовская Аравия призвала мировое сообщество принять меры по сдерживанию Ирана, который задержал британский танкер Stena Impero.

«Любое посягательство на свободу судоходства является нарушением международного права. Иран должен осознать, что его действия по перехвату кораблей, в том числе совсем недавно британского корабля, совершенно неприемлемы. Мировое сообщество должно принять меры для сдерживания такого поведения», — заявил в своем твиттере госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Minval.az