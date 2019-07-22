Внештатный корреспондент агентства «Анадолу» и сотрудник пресс-службы Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Энес Дияб погиб в результате воздушного удара ВКС России в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Источники в вооруженной оппозиции сообщают, что самолеты ВКС России нанесли удар по городу Хан-Шейхун, где находился журналист.

В прошлом году Дияб был ранен в ногу во время обстрела армии режима Башара Асада, после чего был доставлен на лечение в Турцию.

Большое число фото и видеоматериалов, сделанных Диябом в Идлибе, были опубликованы ведущими мировыми СМИ.

Как сообщил агентству «Анадолу» глава Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Хадж Юсуф, Энес был одним из очевидцев химической атаки в Хан-Шейхе.

«Энес бесстрашно исполнял свой долг в районах, подвергавшихся интенсивным бомбардировкам. Он стремился донести до мира истину об Идлибе и Сирии в целом», — сказал Юсуф.

Minval.az