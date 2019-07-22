Ксения Собчак попросила россиян перестать напоминать про ее участие в телепроекте «Дом-2». Об этом она написала в своем Instagram.

«Я хулиганка. И это основное, что меня определяет. Я люблю смешивать жанры. Прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2″», — заявила она.

Очередная запись появилась в ее блоге спустя сутки после скандальной публикации, в которой она обвинила россиян в равнодушном отношении к репутации. По ее словам, в стране отсутствует институт репутации, а людей не интересуют проступки друг друга в прошлом.

Minval.az