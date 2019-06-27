22-летний азербайджанский турист, которого ограбили на испанском острове Ибица, не является сыном председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова.

Об этом сообщили агентству Report в пресс-службе организации.

Как сообщал ранее Minval.az, у 22-летнего азербайджанского туриста украли на Ибице часы стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов. Позднее местные СМИ написали, что сверхбогатый азербайджанец является сыном Салеха Мамедова — Субхан Мамедли.

«Это ложь и абсурд. Субхан Мамедли не был на Ибице, в Испании, и не учился в Королевском колледже Лондона. Эту информацию легко проверить», — заявили в агентстве автомобильных дорог.

Minval.az