На испанском острове Ибица у 22-летнего туриста из Азербайджана украли часы за миллион фунтов, сообщает Minval.az со ссылкой на Daily Mail. Имени сверхбогатого азербайджанца издание не уточняет.

Сообщается, что грабитель отобрал у владельца хронограф Richard Mille 50-03 McLaren F1, предварительно нанеся ему несколько ударов. Преступление произошло днем на набережной города Ибица, где владелец часов гулял вместе с другом.

Пострадавший сразу же сообщил об ограблении в полицию.

Daily Mail отмечает, что часы Richard Mille, выпущенные ограниченным тиражом в 75 экземпляров, являются одними из самых дорогих в мире. Их отличает сверхмалый вес — менее 40 граммов, которого удалось добиться благодаря углепластиковому корпусу и механизму из титана. Создатели хронографа вдохновлялись машинами команды McLaren «Формулы-1», что отражено в названии.





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