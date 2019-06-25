Россиянам невозможно запретить поездки в Грузию, можно только рекомендовать обратить внимание на угрозы их личной безопасности, которые в этой стране могут возникать, прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возможность введения шаттлов из аэропортов рядом с Грузией.

«Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию — об этом говорить невозможно. И невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить об эффективности ограничений полетов в Грузию со стороны РФ, если грузинские авиакомпании и отельеры предлагают запустить шаттлы с транзитных аэропортов соседних стран.

Ранее сообщалось, что в Грузии хотят запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Minval.az