Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию, передает РИА Новости.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — заявил Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала. По его словам, для окончательного решения к обсуждению также подключат МИД Грузии.

Глава ассоциации сказал, что многие владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов заявляют, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

«Вторая тема, которую мы обсудили — это назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них Украина и Казахстан», — добавил Алавердашвили.

Он также сообщал в понедельник, что убытки Грузии после введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллиона долларов).

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