Решениями судов о разрыве дружбы между французскими и городами оккупированного Карабаха Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ стремится продемонстрировать свой нейтралитет в карабахском конфликте. Подобное мнение выразил в беседе с сайтом NovostiNK эксперт Фонда стратегических исследований, аналитик Le Monde Кайц Минасян.

«На мой взгляд, подобное решение обусловлено стремлением сохранить сбалансированную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта. И здесь, несомненно, немалую роль сыграла работа Азербайджана в данном направлении. Не секрет, что азербайджанцы годами твердили на самых разных международных площадках о невозможности заключения деклараций о дружбе между городами сопредседательствующей в МГ ОБСЕ страны и международно-непризнанной страны», — заявил он.

Читайте также: «Французское разочарование» Еревана. Как Баку «обрабатывал» Париж

Минасян, также рассматривает решение французских судов как, направленный Баку сигнал о намерениях углубить имеющееся экономическое сотрудничество. По его оценкам, Франция и Азербайджан – достаточно неплохие торгово-экономические партнеры. Согласно политологу, немалая доля ответственности за происходящее лежит на самой Армении и армянской общины Франции поскольку в случае отсутствия изменений в образе действий подобные явления, по его прогнозам, будут продолжатся.

Отметим, 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал «Хартию о дружбе» между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Спустя несколько дней административный суд французского города Гренобль аннулировал сразу несколько «Хартий о дружбе», подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Признаны незаконными «Хартии о дружбе», подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского режима Нагорного Карабаха и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Как решили судьи, эти документы не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны – сопредседателя МГ ОБСЕ. Всего же за последние дни отменено пять таких хартий.

Minval.az